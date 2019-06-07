Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения. Об этом пишет Reuters.

Речь идет о мобильных клиентах соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджере WhatsApp. Это не затронет уже вышедшие и доступные к покупке смартфоны и касается лишь устройств, которые Huawei будет производить в будущем. Также пользователи смогут самостоятельно устанавливать указанные приложения.

16 мая министерство торговли США добавило телекоммуникационную компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список. Позже о прекращении работы с Huawei объявили Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Однако уже 21 мая в США предоставили производителю смартфонов временные послабления на 90 дней во введенных против него ограничениях.

Также всякое сотрудничество прекратила британская корпорация ARM, на основе разработок которой создаются мобильные чипы компаний Qualcomm, Apple, Samsung, Huawei и других.

Minval.az