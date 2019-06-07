Британский производитель бассейнов Compass Pools представил концепт небоскреба Infinity London, на крыше которого хотят разместить «Бассейн бесконечности». Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает Rtvi.

По плану компании, бассейн должен быть расположен на крыше 55-этажного здания в центре Лондона. В Compass Pools заявляют, что этот небоскреб будет единственным в мире небоскребом с бассейном с обзорностью в 360 градусов. Кроме стеклянных стенок, у него будет также прозрачное дно, поэтому снизу можно будет увидеть небо и пловцов.

Авторы проекта не хотели, чтобы у бассейна была обычная лестница, чтобы не портить общее впечатление. Вместо этого со дна бассейна должна выдвигаться винтовая лестница, которая поднимет к его поверхности. Конструкция предполагает, что дыхание задерживать будет не нужно.

Точное местоположение небоскреба Infinity London, на крыше которого будет бассейн, пока не известно, как и дата начала строительства. Возможно, его строительство начнут в 2020 году.

Minval.az