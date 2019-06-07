42-летняя жительница Баку умерла от отравления угарным газом.
Севиндж Оруджова 1977 года рождения задохнулась дома от угарного газа.
Женщина была замужем и имела двоих детей.
42-летняя жительница Баку умерла от отравления угарным газом.
Севиндж Оруджова 1977 года рождения задохнулась дома от угарного газа.
Женщина была замужем и имела двоих детей.
Дата: 2019/06/07 11:19
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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