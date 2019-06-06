Пропавшая два дня назад в Баку трехлетняя Захра нашлась.
Об этом Report сообщили в 12-м отделении полиции Сабунчинского РУП.
***
В Баку продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, связанные с пропажей 3-летней Захры Багирзаде.
Как говорится в сообщении правоохранительных органов, взято под строгий контроль дело о пропаже девочки в поселке Сабунчи.
Тех, кто видел ребенка, просят обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить в службу 102.
Отметим, что З.Багирзаде пропала 2 дня назад возле своего дома при неизвестных обстоятельствах.