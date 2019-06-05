Олимпийский стадион в Баку включен список «Элитных стадионов» УЕФА.

В связи с этим руководству арены был вручен почетный диплом.

Включение самого большого спортивного сооружения Азербайджана в один список с такими известными стадионами как «Альянс Арена», «Авива Стэдиум», «Ноу Камп» и «Сантьяго Бернабеу» стало возможным благодаря проведению 29 мая финальной игры Лиги Европы на высоком уровне, передает агенство «Онлайн».

Отметим, в связи с 60-летием УЕФА Олимпийский стадион в Баку примет четыре игры ЕВРО-2020 УЕФА, который будет проходить на 12 разных стадионах.

Minval.az