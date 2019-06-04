В Баку таксист на автомобиле «ВАЗ 2107» совершил наезд на школьников.

Как передает Avtosfer.az, ДТП было зафиксировано камерами наблюдения.

Отмечается, что инцидент произошел перед одной из столичных школ. Когда дети переходят дорогу, перед ними проезжает автомобиль марки «Мерседес».

Когда школьники останавливаются и пропускают автомобиль, сзади на них наезжает «ВАЗ 2107», прижав их к «Мерседесу».

В результате наезда дети получили травмы, одна из девочек была доставлена в больницу с внутренним кровотечением.

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