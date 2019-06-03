Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, Тойво Клаар отметил, что был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, провел с ним плодотворный обмен мнениями.

Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу о текущем состоянии в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе о встрече глав МИД в Москве. Затем глава МИД Азербайджана довел до сведения Тойво Клаара, что во время визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион армянская сторона совершила очередную провокацию – в результате снайперского выстрела ВС Армении погиб азербайджанский военнослужащий. Эльмар Мамедъяров отметил, что эти кровавые деяния наносят удар по переговорному процессу. Сообщив, что достигнуто соглашение о проведении очередной встречи глав МИД, и в то же время, рассказав о не изменчивости ситуации, министр подчеркнул, что ВС Армении должны покинуть оккупированные территории Азербайджана, отметил, что другой альтернативы для будущего развития региона нет.

В свою очередь, Тойво Клаар подтвердил, что суть переговоров имеет важное значение, отметил, что ЕС готов внести свой вклад в направлении подготовки населения к миру.

В ходе встречи также были обсуждены и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.

Minval.az