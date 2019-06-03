В течение недели прошли два главных мачта УЕФА – финал Лиги Европы в Баку 29 мая и финал Лиги чемпионов в Мадриде 1 июня. Финалы были британскими – в первом матче «Челси» обыграл «Арсенал» со счетом 4:1, во втором – «Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» 2:0. Оба матча были захватывающими, и футболисты проявили себя блестяще. А вот организация финалов разительно отличалась. Об этом пишет интернет-издание Info24. Минвал приводит статью без сокращений.

Скептики осуждали выбор Азербайджана для проведения финала Лиги Европы. Тренер «Ливерпуля» Клопп, хоть его подопечные и не играли в Баку, яростно критиковал Баку как, по его мнению, труднодоступный город. В итоге никаких проблем с прилетом в столицу Азербайджана у болельщиков не было.

Как не было и других организационных проблем – фанаты беспрепятственно добирались до фан-зон и стадиона, все остались довольными и самой игрой, и стадионом, и развлечениями в городе.

В Мадриде же приехавшие на финал «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» столкнулись с непреодолимыми препятствиями в виде чудовищных пробок, в которых им пришлось провести по 2-3 часа.

Британский футбольный эксперт Брайан Херли назвал происходящее в Мадриде «адом». «Это был худший матч в истории Лиги чемпионов», – таков был его вердикт.

Баку же напротив удостоился восторженных комплиментов со стороны Херли.

«Несмотря на то, что Баку был далеко, матч получился превосходным. Город был чистым, безопасным, а стадион очень удобным. Я и десятки тысяч болельщиков прибывшие в Баку на матч «Челси» и «Арсенала», были в восторге от уровня организации, инфраструктуры и обеспечения безопасности», — заявил он в интервью BBC.

О гостеприимстве и радушии принимавших финал азербайджанцев говорили многие, при этом это было неангажированное мнение самих британцев.

«Поле и стадион были на мировом уровне», отметила посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс.

«Атмосфера была очень радостной <…> мне понравилась игра, финал, Баку, очень красивый город. Здесь все дружелюбные. Это было отличное путешествие», – заявил болельщик «Арсенала» Ричарда Скейлса.

О Мадриде у болельщиков хороших слов не нашлось. Принимающая сторона не сумела подарить праздник любителям футбола.

Minval.az