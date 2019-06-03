В поселке Маштага мужчина культивировал коноплю.

Как сообщает пресс-служба министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основе поступившей информации, сотрудниками 14-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции был задержан подозреваемый в культивировании растений наркотического содержания житель поселка Маштага Ахмед Гулиев.

При обыске в расположенных на его приусадебном участке двух теплицах общей площадью 880 кв.м. был обнаружен и изъят выращенный культивационным путем 4021 куст конопли общим весом 921 килограмм. В своих показаниях А.Гулиев признался, что некоторое время выращивал и специально ухаживал за наркосодержащими растениями с целью реализовать в дальнейшем сушеную коноплю. В ходе следствия также выяснилось, что А.Гулиев не только выращивал коноплю, но также является наркоторговцем, сбывающим наркотические вещества в Баку и регионах.

Собранные по факту в 14-м отделении полиции материалы были направлены в следственный отдел Сабунчинского РУП.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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