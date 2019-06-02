Президент УЕФА Александер Чеферин не считает ошибкой решение провести финал Лиги Европы — 2018/19 в Баку.

«Не думаю, что проведение финала Лиги Европы в Баку было ошибкой. Футбол — это страсть и развитие. Многие говорили, что стадион не был заполнен. Да, это так. Но это был третий показатель по посещаемости в истории финалов Лиги Европы. Мы должны развивать футбол везде, не только в больших странах.

Решение Мхитаряна не ехать в Баку? Мы получили все гарантии того, что он будет в безопасности. Но я уважаю решение игрока, решившего не ехать туда», — цитирует Чеферина Daily Mail.

Minval.az