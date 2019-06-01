Рядом со зданием по адресу улица Ильгара Ахлимана дом 10 в поселке Говсан застрелили женщину по имени Тарана Новрузова.

Как сообщает агентство «Онлайн», женщину застрелил ее муж из охотничьего ружья.

Ранее судимый вынужденный переселенец из Лачинского района Новрузов Захид Балабей оглу (1958 г.р.) дважды выстрели в свою жену, а затем попытался застрелиться. Но ружье соскользнуло, и он выстрелил себе в горло. Мужчина был доставлен в Городскую клиническую больницу №1.

Сын женщины вызвал скорую помощь. Когда врачи прибыли на место происшествия, женщина уже скончалась.

По факту возбуждено уголовное дело.

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