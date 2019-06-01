У представителей каждого «цеха» свои профессиональные ухищрения, которые, по задумке, должны пустить пыль в глаза дилетантам и представить дело лучше, чем оно обстоит на самом деле. Адвокаты — не исключение. Другое дело, что убедительно изобразить «успех на пустом месте» удается далеко не всегда.

Вот, к примеру, в Армении трубят об успехе, который будто бы одержал адвокат Рубен Киракосян, президент русско-армянской ассоциации юристов АРМРОСС. Оказывается, ему ни много ни мало удалось добиться, чтобы суд признал незаконным решение о выдворении в Азербайджан мелкого провокатора Фахраддина Аббасова, которого, впрочем, в Ереване предпочитают величать аж «лидером талышского сопротивления Фахраддином Аббосзода». К вящей радости Киракосяна и его коллеги Нерсисяна, судья Московского областного суда Комарова О.В. признала незаконным решение Люберецкого суда, согласно которому, Аббосзода уклонялся от выезда с территории РФ. В общем, туш, фанфары и чепчики в воздух, если бы не одно обстоятельство: пока господа Киракосян и Нерсисян трубят о своем сногсшибательном успехе в российских судах, сам Аббасов любуется небом в клеточку в бакинском СИЗО. И в той же Армении продолжаются слезные истерики, будто бы этого субъекта «могут подвергнуть пыткам», измышления, якобы ему «грозит смертельная опасность» и т.д. Известно и другое: в Азербайджане Аббасову предъявлен солидный список обвинений. В такой ситуации по поводу «победы» Киракосяна и Нерсисяна в мособлсуде очень хочется спросить: господа, а смысл? Вы и впрямь уверены, что после постановления мособлсуда власти Азербайджана немедленно освободят Аббасова из СИЗО и с извинениями отправят в Москву на комфортабельном бизнес-джете? И, как бы это помягче, стоит ли вопить о победе при таком невеселом раскладе сил?

Другое дело, что этой самой мнимой «победе» господ Киракосяна и Нерсисяна предназначена роль этаких «успокоительных таблеток» для состоявшегося в Ереване очередного провокационного шоу. Здесь, напомним, состоялась очередная, третья по счету, «конференция по талышеведению», организованная кафедрой иранистики Ереванского Государственного Университета. Роль «главной звезды» отводилась Вардану Восканяну, заведующему кафедрой иранистики ЕГУ. На подпевках трудились провокаторы вроде Забиля Магеррамова, спешно переформатированного в «Забиля Мадожа», или Захираддина Ибрагими. Вардан Восканян, конечно, уверял, будто бы это действо сугубо академическое, и с изрядным самолюбованием изрекал: «Талышский язык, талышская культура и история по отдельности не изучаются, кроме как в Армении нигде в мире не изучаются».

Конечно, тут стоило бы поинтересоваться, коснулся ли этот «академический форум» событий весны 1918 года, а точнее, устроенной здесь большевиками и дашнаками резни мусульманского населения — продолжения бакинской «мартовской резни». По самым приблизительным подсчетам, тогда в Ленкоранском уезде было сожжено более 40 деревень, сотни невинных людей были убиты. Армянские дашнаки, захватывая дома, убивали всю семью, не жалея при этом ни стариков, ни даже беременных женщин. В один день в селах Герметюк более 70, Мамуста до 30, Кергелан до 30, Сютамурдов более 20, Гирдани более 20 человек стали жертвами трагедии. Прибрежные села, где не было и не могло быть серьезных вооруженных формирований, доблестно обстреливали с моря корабли Волжско-Каспийской флотилии.

Только вот понятно, что реальная история Ленкорани, талышского народа и тем более всех тех зверств, которые в начале ХХ века учинили здесь дашнаки, в планы Восканяна и тех, кто за ним стоит, не входит. «Конференция по талышеведению» решает совсем другие задачи, далекие от академизма. В Армении прекрасно помнят: осуществлять территориальные захваты в Азербайджане Еревану удавалось на фоне внутриполитической нестабильности в нашей стране. И сегодня здесь, кода расстановка сил и в военно-силовом, и в дипломатическом измерении меняется не в пользу Еревана, явно не прочь «повторить опыт». И спровоцировать, к примеру, «сложности» в южных регионах Азербайджана. Вот и на сей раз участникам конференции в самом начале зачитали приветственные послания Аликрама Гумбатова, который именует себя «президентом Талыш-Муганской республики», хотя и находится при этом в Голландии, и главы талышской диаспоры России Исмаила Шабанова. Конечно, было много затрепанных штампов насчет мнимого «угнетения» талышей в Азербайджане и т.д.

Только вот нынешний провокационный форум проходил явно не на лучшем политическом и эмоциональном фоне. Создать серьезное сепаратистское движение на юге Азербайджана предсказуемо не удается. Такой сценарий мог «прокатить» в 1993 году, но не сейчас. Особенно если у местных жителей есть что с чем сравнить: ни оккупированный Арменией Карабах, ни Южная Осетия, ни Абхазия, ни Приднестровье, ни Крым, ни Донбасс к числу «вдохновляющих примеров» не относятся. Можно, конечно, найти платных провокаторов, но, как бы это поделикатнее выразиться, на их содержание нужны деньги. За подачки с барского стола совсем недавно передрались между собой Аликрам Гумбатов и Фахраддин Аббасов.

Но самое главное, похоже, персон вроде Забиля Магеррамова и Захираддина Ибрагими не на шутку заставляет нервничать арест и экстрадиция в Баку того самого платной провокатора Фахраддина Аббосзода — на основе азербайджанского международного розыскного ордера. А еще раньше — небезызвестного Александра Лапшина. Что уже заставляет многих потенциальных участников такого рода провокационных форумов задавать хотя бы самим себе вопрос: не слишком ли опасной становится та игра, в которой предлагает поучаствовать Ереван? Наконец, если за «хаджи Ильхаму Джафарзаде» на талышском радио, вещающем из оккупированной Шуши, приходится выдавать Мариетту Варданян, то можно представить себе, какой здесь ощущается «дефицит личного состава». И, похоже, на этом фоне уверения, будто бы адвокаты Киракосян и Нерсисян одержали в московском суде невероятную победу, должны были сыграть роль этаких «успокоительных таблеток» для участников провокационного шоу под названием «конференция по талышеведению». Только вот вряд ли эта попытка «раздуть слона, не имея даже мухи, и торговать слоновой костью» оказалась достаточно известной. Тем более что Фахраддин Аббасов продолжает сидеть в бакинском СИЗО.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az