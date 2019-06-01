Бывший полузащитник «Реала», «Арсенала» и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП. Об этом сообщается в твиттере испанской «Севильи», за которую ранее выступал футболист. Ему было 35 лет, передает телеканал «Дождь».

Авария произошла в субботу, 1 июня. Хосе Антоино Рейес пять раз выигрывал Лигу Европу: трижды в составе «Севильи» и дважды в составе «Атлетико». Кроме того, Рейес — чемпион Испании, чемпион Англии и обладатель Кубка Англии. Он также провел 22 матча за сборную Испании. С 2019 года он выступал за клуб второго испанского дивизиона «Экстремадура».

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