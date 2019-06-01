Выражение «мем» вошло в лексикон сравнительно недавно. А вот сами «мемы», которые тогда, впрочем, именовали «выражениями, ставшими крылатыми», появились куда как раньше. В числе прочего, таким «мемом» стала фраза советского спортивного комментатора Озерова на хоккейном матче СССР-Канада в 1972 году. Знаменитый комментатор, возмущенный грубой игрой канадцев, тогда выдал «Нет, такой хоккей нам не нужен!»

Впрочем, эту озеровскую фразу можно отнести не только к излишне грубой игре, причем не только в хоккее, но и к многочисленным попыткам не просто смешать тот же футбол с политикой, но и попытаться протащить под «футбольным» соусом дешевую политическую провокацию.

Нечто подобное происходит сейчас в оккупированном азербайджанском Карабахе. Здесь проводят этакий «чемпионат Европы по футболу ConIFA – 2019» среди «сборных» непризнанных государств.

Честно говоря, это провокационное шоу более всего похоже на попытку «ответить» на состоявшийся накануне в Баку финальный матч Лиги Европы — между лондонскими «Челси» и «Арсеналом». Понятно, что политическая верхушка по ту сторону линии фронта ну никак не могла примириться с тем, что спортивное событие такого масштаба принимает столица Азербайджана. «Испортить праздник» старались изо всех сил. Но в результате все потуги «оставить Азербайджан вне игры» предсказуемо потерпели крах. А дешевая истерика вокруг Генриха Мхитаряна, который испугался и в Баку не приехал, привела разве что к тому, что для многих бакинских болельщиков матч «Челси» — «Арсенал» превратился в игру «Нефтчи» — «Арарат».

И если после финала Лиги Европы в Баку по ту сторону линии фронта устраивают игры «непризнанных сборных», то это классический пример: каждый играет в футбол на своем уровне и в своей лиге. В том числе и в «футбол» сугубо политический.

Но даже в такой провокационно-политический футбол тоже надо уметь играть. А в Армении, похоже, умудрились «забить гол в собственные ворота». Впрочем, судите сами. На это провокационное шоу в Ханкенди пожаловала делегация оккупационного режима, действующего в Цхинвали, во главе с Анатолием Бибиловым, именующим себя «президентом Южной Осетии». Прибыли «делегаты», разумеется, по территории Армении. Бибилов уже встретился с Бако Саакяном и обсудил с ним вопросы «укрепления и развития отношений между республиками». Кроме того, в сопровождении «министра» иностранных дел «НКР» Масиса Маиляна Бабилов возложил цветы к могилам армянских боевиков. Какая «лига», такие и «почетные гости».

Здесь, конечно, хочется спросить: почему в качестве почетного гостя на эту игру прибыл Бибилов, а не Генрих Мхитарян? Играть вроде бы собираются в футбол, а он все же футболист. К тому же в последние недели стараниями профессиональных крикунов имя Генриха Мхитаряна в последние недели не сходило со страниц армянских и околоармянских газет, так что пиар он бы обеспечил посильнее, чем Бибилов. Наконец, в Карабах сей субъект уже ездил и даже привозил «спонсорскую помощь» на далеко не гражданские проекты.

Но на сей раз Мхитарян, похоже, решил «не светиться». Во-первых, «Арсенал», если верить британским СМИ, вообще намерен его продать, так что «усиливать» скандальный шлейф за своей персоной Мхитаряну ни к чему. И самое главное, в Карабахе в ответ на азербайджанские учения и боевые стрельбы объявляют собственную боевую тревогу. Вот Мхитарян и не торопится.

Но если серьезно, то нельзя не заметить: до последнего времени политическая верхушка Армении на грузинском «треке» старалась вести себя осторожно. И уж по крайней мере не афишировать собственных связей с марионеточными режимами, созданными в оккупированных грузинских регионах. Вряд ли в Ереване вдруг воспылали уважением к международному праву или интересам Грузии — здесь просто понимали, что если закроется еще и армяно-грузинская граница, то это для Армении будет даже не «кирдык», а нечто похуже. Но если теперь господин Бибилов, со своими документами, проследовал в захваченный азербайджанский Карабах по территории Армении, это примечательный политический «сдвиг». На который, без сомнения, отреагируют не только в Баку, но и в Тбилиси — со всеми прогнозируемыми последствиями для Еревана. Так что, устроив это шоу на оккупированных азербайджанских землях, ереванская политическая верхушка забила политический «гол» в собственные ворота. Да так, что теперь «отыграть» его назад вряд ли возможно.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az