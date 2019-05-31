Защитник сборной Азербайджана по футболу Тамкин Халилзаде может новый сезон начать в Турции.

Как передает «Азериспорт», им активно интересуется клуб «Алтай», выступающий в первом дивизионе Турции. Представители Измира просмотрели также игру Халилзаде в составе «милли». Однако более всего они обеспокоены отсутствием игровой практики у защитника в последние полтора-два месяца. Ожидается, что в ближайшее время «Алтай» определится с тем, отправлять ли предложение игроку или нет.

Напомним, что в середине апреля «Сабах» отстранил Халилзаде от команды из-за нарушения им дисциплины.

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