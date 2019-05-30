Кроме того, согласно документу, инструкторы наказывали обучающихся женского пола строже, чем их коллег-мужчин. К примеру, если мужчинам разрешалось пересдавать некоторые экзамены, то женщинам в этой возможности было отказано. Когда женщины пытались отстоять свои действия, инструкторы указывали им на отсутствие порядочности и эмоциональной зрелости, сообщает газета New York Times.

Истицы требуют от ФБР выплатить каждой по 300 тысяч долларов и настаивают, чтобы организация наняла больше инструкторов женского пола. ФБР отказалось комментировать иск, заявив, что они стремится к созданию рабочей обстановки, где всех сотрудников ценят и уважают.