Сразу несколько участниц обучающей программы ФБР обвинили данную организацию в дискриминации по признаку пола и сексуальных домогательствах со стороны инструкторов-мужчин.

В иске,  который подали 16 женщин, семь из которых продолжают работать в ФБР, подчеркнули, что начиная с 2015 года, когда они приступили к обручению в академии ФБР, подверглись сексуальным домогательствам, неуместным шуткам.

Кроме того, согласно документу, инструкторы наказывали обучающихся женского пола  строже, чем их коллег-мужчин.  К примеру, если мужчинам разрешалось пересдавать некоторые экзамены, то женщинам в этой возможности было отказано. Когда женщины пытались отстоять свои действия, инструкторы указывали им на отсутствие порядочности и эмоциональной зрелости, сообщает газета New York Times.

Истицы требуют от ФБР выплатить каждой по 300 тысяч долларов и настаивают, чтобы организация  наняла больше инструкторов женского пола. ФБР отказалось комментировать иск, заявив, что они стремится к созданию рабочей обстановки, где всех сотрудников ценят и уважают.

Minval.az