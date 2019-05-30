В Баку на Олимпийском стадионе прошел финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси». Победу со счетом 4:1 одержал «Челси».

Первый гол у «аристократов» ударом головой на 49-й минуте игры после навеса Эмерсона забил Жиру.

На 60-й минуте Педро после передачи Эдена Азара сделал счёт 2:0.

На 65-й минуте уже сам Эден Азар с 11-метрового забил третий гол в ворота «Арсенала».

На 69-й минуте Ивоби подарил «Арсеналу» надежду, забив гол с линии штрафной.

На 72-й минуте Азар укрепил преимущество «Челси», расстреляв ворота с пары метров. Его признали лучшим игроком матча.

Minval.az