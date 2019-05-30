В Баку на Олимпийском стадионе прошел финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси». Победу со счетом 4:1 одержал «Челси».
Первый гол у «аристократов» ударом головой на 49-й минуте игры после навеса Эмерсона забил Жиру.
Первый гол «Челси». Жиру в падении переправил мяч в воротаhttps://t.co/YdqOMpzSav#ЧелсиАрсенал pic.twitter.com/6VeBDMCihm
— Матч ТВ (@MatchTV) 29 мая 2019 г.
На 60-й минуте Педро после передачи Эдена Азара сделал счёт 2:0.
Гол Педро. Кто-нибудь видел оборону «Арсенала»?https://t.co/E17Dpf8gXI #ЧелсиАрсенал pic.twitter.com/VHiCazJSj7
— Матч ТВ (@MatchTV) 29 мая 2019 г.
На 65-й минуте уже сам Эден Азар с 11-метрового забил третий гол в ворота «Арсенала».
Гол Азара с пенальти. Хладнокровноhttps://t.co/Uv1oFD2iG8#ЧелсиАрсенал pic.twitter.com/d1WDZxHiV7
— Матч ТВ (@MatchTV) 29 мая 2019 г.
На 69-й минуте Ивоби подарил «Арсеналу» надежду, забив гол с линии штрафной.
Лучший гол матча забил Ивоби. Но болельщиков «Арсенала» это вряд ли утешитhttps://t.co/wMs0Wd9wV8#ЧелсиАрсенал pic.twitter.com/FYjlJrbmix
— Матч ТВ (@MatchTV) 29 мая 2019 г.
На 72-й минуте Азар укрепил преимущество «Челси», расстреляв ворота с пары метров. Его признали лучшим игроком матча.
Азар дублем окончательно прикончил «Арсенал». 4:1https://t.co/lQaMIRoem0#ЧелсиАрсенал pic.twitter.com/f0bUBFBAmQ
— Матч ТВ (@MatchTV) 29 мая 2019 г.