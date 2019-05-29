Стали известны стартовые составы английских «Челси» и «Арсенала» на финальный матч футбольной Лиги Европы в Баку.

Как сообщает Twitter «Челси», у синих с первых минут на поле выйдут Кепа Ариссабалага, Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Давид Луиз, Эмерсон Палмиери, Н’Голо Канте, Жоржиньо, Матео Ковачич, Педро Родригес, Оливье Жиру и Эден Азар.

«Канониры» же появятся на поле «Олимпийского» стадиона Баку в следующем составе: Петр Чех, Сократис Папастатопулос, Лоран Косельни, Начо Монреаль, Лукас Торрейра, Гранит Джака, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Сеяд Колашинац, Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лаказетт.

Финал Лиги Европы «Арсенал» — «Челси» состоится сегодня в Баку. Начало — в 23:00.

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