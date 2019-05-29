Сегодня об этом не очень любят вспоминать, но в середине «нулевых» вслед за Грузией у Украиной грянула «цветная революция» в доселе тихом Кыргызстане. В 2005 году здесь прошли парламентские выборы, власть по совету российских политтехнологов попыталась «подправить» их итоги, после чего народ вышел на улицы. Власть многолетнего президента Аскара Акаева «посыпалась», главой государства вскоре был избран Курманбек Бакиев. В 2010 году, в пятую годовщину победы «тюльпановой революции», как ее уже успели окрестить, в Бишкеке планировались пышные празднества, выход книги, посвященной событиям пятилетней давности, но вместо торжеств и «раздачи слонов» грянула вторая революция, в результате которой бежать из страны пришлось уже Бакиеву.

В Ереване уже в первую годовщину победы пашиняновского «дымб-дымб-ху» решили торжественно отметить «День гражданина». Но прошло всего несколько дней, и с той стороны линии фронта приходят весьма драматичные сообщения, не оставляющее сомнений: противостояние между командой Пашиняна, с одной стороны, и «карабахцами», с другой, достигло той черты, когда уже не получается ни «затирать» проблему, ни изображать хорошую мину при плохой игре.

Так, по сообщениям из Еревана, в минувшие выходные на площади Свободы в столице Армении собрался митинг сторонников Пашиняна, которые протестовали против освобождения из-под стражи второго президента Армении Роберта Кочаряна. А один из выступающих, некий Дживан Абрамян, так увлекся, что пригрозил «разбить камнем голову» лидеру карабахских сепаратистов Бако Саакяну. Напомним: именно Саакян вместе со своим предшественников Аркадием Гукасяном ходатайствовали по поводу освобождения Кочаряна.

Власти как бы реагируют. Полиция Армении начала проверку по поводу прозвучавших на митинге в Ереване заявлений в адрес «властей» т.н. «Нагорно-Карабахской Республики». Сам Дживан Абрамян доставлен в отделение.

Только вот слишком многое указывает на то, что эти заявления на площади, а тем более сам митинг, были далеко не случайными. Противостояние между «карабахцами» и «ереванцами» не просто достигло пика. Несмотря на то, что Пашинян занимает пост премьер-министра, «карабахцы» явно переходят в наступление. Освобождение из-под ареста Роберта Кочаряна оставляет здесь мало сомнений. Да, формально Кочарян — подсудимый. Да, команда Пашиняна может, конечно, «выстреливать» все новые доказательства вины Роберта Кочаряна и его приближенных в трагических событиях 1 марта 2008 года в Ереване, когда переброшенный из Карабаха армейский спецназ расстрелял участников митинга протеста против фальсификации президентских выборов, вроде воспоминаний советника : начальника Государственной контрольной службы Армении Ашота Ваняна, который в 2008 году был начальником военной полиции Горисского гарнизона и теперь рассказывает о 50-100 автомашинах с военнослужащими, которые 1 марта 2008 года въехали из оккупированного Карабаха в Армению. Но после того, как Роберт Кочарян решением суда вышел на свободу, все это напоминает махание кулаками после драки. Выход на свободу второго президента Армении и несомненного лидера «карабахцев» — не тот вызов, который Пашинян может позволить себе «проглотить». Открытый мятеж верхушки ханкендинского оккупационного режима — тем более. Наконец, нет сомнений и в том, что «зачищать» Пашиняну необходимо именно главный бастион своих противников — оккупированный Карабах. Неудивительно, что, судя по моим косвенным признакам, по ту сторону линии фронта дан старт к подготовке этакой «политической зачистки» оккупированных территорий. Если еще год назад для Пашиняна это было политической роскошью, то теперь превращается в вопрос выживания. Да и свое обещание не допустить превращения Карабаха в «очаг контрреволюции» и сделать из него «очаг революции» Никол Воваевич вряд ли оставит без последствий.

Но то же освобождение Кочаряна из СИЗО не оставляет сомнений: сегодня, через год после своей «р-р-революции», Пашинян не контролирует ни государственную машину Армении, ни ее силовые структуры. И в своем противостоянии с «карабахцами» может рассчитывать только на политтехнологии «митинговой волны», пеших маршей или «автопробегов в Карабах». Здесь, наверное, нелишне вспомнить, как осенью 2015 года «автопробег» в оккупированный Карабах пытались организовать активисты «Учредительного парламента» — те самые, кто сегодня составил костяк «террористической» партии «Сасна Црер». Тогда уже в Лачине его участников встретил полицейский заслон и расставленные на господствующих высотах снайперы, участников пробега поколотили и развернули обратно в Армению. Теперь, конечно, у Бако Саакяна «свободы рук» поменьше. Тем более не исключено, что одновременно «пашиняновцы» попытаются поднять «народную волну» и в самом Ханкенди. Тем более что нечто подобное здесь уже было по горячим следам ереванской «революции», а взрывного материала на захваченных оккупированных землях предостаточно. Но вряд ли ханкендинская верхушка и в прямом, и в переносном смысле сдастся без боя. А значит, пашиняновская «зачистка» создает серьезный риск массовых столкновений. А если учесть, что участвовать в них будут, скорее всего, непрофессионалы, здесь не будет «точечных» сценариев. И это только множит риски, простите за цинизм, «кровавой бани».

К сожалению, сегодня в этом конфликте нет ни одной стороны, которую имело бы смысл поддерживать и на чей успех можно было бы возлагать надежды и делать ставку. Во главе «карабахского клана» — военные преступники типа Кочаряна и Саакяна. Но и команда Пашиняна, во-первых, не оправдывает надежд, в изобилии возлагавшихся на нее по горячим следам победы революции. Особенно после начала «реанимации» лозунга о «миацуме», то есть юридическом «присоединении» Карабаха к Армении. И да, в нынешней ситуации остается немного шансов, что увлеченные внутренними разборками политические силы в Армении решатся на значимые шаги в карабахском урегулировании. Зато многократно возрастает риск провокаций на линии фронта. И это еще не все. Как бы цинично это ни прозвучало, нынешняя «разборка» по ту сторону линии фронта была бы неплохим поводом вспомнить шекспировское «Чума на оба ваших дома!», если бы не одно обстоятельство: один из «домов» — это захваченные азербайджанские земли. Там, если кто забыл, проживают граждане Азербайджана. И если столкновения вспыхнут не в Ереване, а в Ханкенди, это уже не внутреннее дело Армении. А значит, нашей стране надо быть готовой вмешаться и — назовем вещи своими именами — восстановить порядок на собственной территории. И далеко не факт, что в условиях реального риска «клановой» гражданской войны «самоопределившиеся карабахцы будут защищать свои дома и хачкары», даже если этого очень захочется и Пашиняну, и Саакяну, и Кочаряну.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az