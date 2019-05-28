Хавбек самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов заявил, что может перейти в один из клубов Азербайджана. Его слова передает интернет-портал «Москва-Баку».

Он также заявил, что вряд ли станет игроком сборной страны.

«Я ничего не исключаю. Сборная — это отдельная история, а вот как игрок одного из клубов… Вполне возможно! В данный момент об этом сложно говорить. Тут многое зависит от ситуации. Однако, опять же, такой вариант вполне возможен! Почему бы и нет», — сказал спортсмен.

Полузащитник «Крыльев» также отметил, что родственники по отцовской линии являются по национальности азербайджанцами.

Minval.az