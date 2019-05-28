Мосты «Мученики 15 Июля» , «Фатиха Сулатана Мехмета» и «Явуза Султана Селима» в связи с 101-летием создания Азербайджанской Демократической Республики были освещены цветами азербайджанского флага, сообщает Trend.

Впервые в истории Стамбула все три моста были освещены цветами азербайджанского флага.

Освещение мостов цветами азербайджанского флага состоялось по инициативе Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле, при поддержке Государственного управления автомобильных дорог Турции и мерии Стамбула.

Minval.az