Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял в понедельник сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шофера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, сообщает пресс-служба главы правительства Армении.

В ходе встречи обсуждался процесс урегулирования карабахского конфликта, в том числе вопросы касательно формирования стимулирующей установление мира атмосферы. В данном контексте была подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых на саммите в Вене. Собеседники отметили необходимость укрепления режима прекращения огня и исключения вызывающих эскалацию действий.

Стороны обсудили также возможности реализации шагов в гуманитарной сфере и по части активизации контактов между людьми.

Minval.az