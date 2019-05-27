В ближайшее время ожидается открытие прямого авиарейса между Азербайджаном и Пакистаном, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Associated press of Pakistan.

С данным заявлением выступил министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан на встрече с послом Азербайджана в Пакистане Али Ализаде.

В ходе встречи обе стороны договорились о развитии прочных отношений в области авиации. Было отмечено, что в последние годы растет число пакистанцев, направляющихся в Азербайджан в целях бизнеса и отдыха.

«Азербайджан и Пакистан являются братскими государствами. Отношения между двумя странами теплые и основаны на доверии и взаимоуважении», — отметил Гулам Сарвар Хан.

Ализаде в свою очередь отметил, что Азербайджан заинтересован в укреплении связей с Пакистаном.

Проект соглашения о воздушном сообщении между Пакистаном и Азербайджаном был согласован в 1993 году. 30 сентября 2009 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Пакистаном и Азербайджаном.

Minval.az