Футболисты английского «Арсенала» провели тренировку на стадионе Bakcell Arena, сообщает «Азериспорт».

Перед тренировкой болельщики скандировали имя ведущего игрока “Арсенала”, турка по национальности Месута Озиля. Ранее в своем официальном аккаунте Twitter он обратился к болельщикам на азербайджанском языке: «Мои азербайджанские братья! Мы это сделали — попали в финал! До встречи в Баку!».

Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси». Игра начнется в 23:00 по местному времени.

Minval.az