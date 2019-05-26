Чтобы не разочаровываться, нужно не очаровываться. Эту простую, проверенную временем истину хотелось бы напомнить всем тем, кто регулярно ищет очередного кумира, новоявленного героя нашего времени, затем приписывает ему все те черты и достоинства, которые хочется видеть в предмете поклонении. Самое интересное, что в этот процесс вовлечены люди, никогда лично не сталкивавшиеся с тем, кого так хочется видеть в обличье рыцаря без страха и упрека. Именно так обстоит с пресловутым делом блогера Фуада Аббасова, который был задержан в России и ожидает депортации в Азербайджан. Ему, словно по воле кого-то невидимого и спрятавшегося за кулисами этого действа, приписывают достоинства, коими он в реальности не обладает.

Факты – упрямая вещь

В итоге в его защиту в Баку уже проводятся пикеты у посольства России. Самое интересное, что в первых ядах пикетчиков я увидел совсем недавно, в начале апреля, вышедшего на свободу активиста Рамина Гаджилы. По информации Государственной погранслужбы (ГПС), 4 июня прошлого года военнослужащими Загатальского пограничного отряда пограничных войск ГПС на служебной территории пограничной заставы близ села Мазымгара Балакянского района была предотвращена попытка нарушения государственной границы. В названный день пограннаряд задержал на госгранице двух граждан Азербайджана, одним из которых и был Рамин Гаджилы. Есть, наверное, что-то трагикомичное в том, что один нарушитель границы защищает другого нарушителя границы.

Да, я сейчас говорю о Фуаде Аббасове. В ряде СМИ прошла информация о том, что он нарушил закон РФ. Указывалось, что он въехал на территорию РФ со стороны Беларуси после того, как ему был запрещен въезд в РФ. В отечественных СМИ также говорилось о том, что факт нарушения закона со стороны Ф.Аббасова был зафиксирован Химкинским судом, который оштрафовал азербайджанского журналиста на 5.000 рублей.

Но сам Ф.Аббасов все это отрицает. Находясь в Центре временного содержания мигрантов в городе Королев Московской области, он дал интервью агентству «Онлайн». Комментируя сообщение о том, что он незаконно въехал в РФ через Беларусь, блогер сказал, что «все это вранье» и он «прилетел в Москву из Баку». «Прилетел в аэропорт Шереметьево, даже сделал фото и опубликовал его в соцсетях. Информация о моем въезде в Россию через Беларусь является фейком», — заявил он.

Даже как-то неудобно реагировать на столь откровенную и примитивную ложь. Тем не менее, вынужден напомнить, что в аэропорт «Шереметьево» из Баку летают только самолеты российской авиакомпании «Аэрофлот». Все остальные самолеты из Баку прилетают в аэропорт «Домодедово». То есть, «Аэрофлот» никогда не продал бы билеты Фуаду Аббасову, которому был запрещен к тому времени въезд в Россию. Это очевидная вещь, аксиома, опровергнуть которую так силиться господин Аббасов.

Есть и еще информация к размышлению. В списке пассажиров рейса Баку-Минск, авиакомпании «Белавиа», 16 апреля числится Аббасов Фуад Малик оглы. Рейс В2 740. Вылет – в 04.35, а прилет – в 07.10. То есть, есть факты, буквально кричащие о том, что господин Аббасов вылетел из Баку вовсе не в московский аэропорт «Шереметьево», а в столицу Беларуси. Но сам он, по вполне понятным причинам, предпочитает озвучивать неправду. Важно ведь не выходить из образа героя. А врущий герой – это, как бы, совсем не герой.

Подчеркиваю, что я вовсе не оправдываю тех, кто мог организовать в России компанию по выдворению этого блогера из страны. Более того, считаю важным выявление всех этих дам и господ, обнародование доказательств их вины. Меня тоже тревожит мысль, что к этому делу может быть причастна определенная группа представителей азербайджанской диаспоры в РФ. Если это так, то это действительно подлый поступок. Гораздо более подлый, чем действия армянской стороны, на которую кивает сам Ф.Аббасов. Но факты – упрямая вещь. И они свидетельствуют, что Ф.Аббасов действительно нарушил законы РФ, за что его ныне и депортируют в Баку. Это просто нужно понять и принять всем тем, кто ныне очарован этим господином.

Азербайджанский «Глеб Капустин»

И еще. Вынужден также коснуться фигуры чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу. Буквально несколько дней назад неизвестно кем, и неизвестно с какой целью в социальных сетях запускается компания обвинений в его адрес. Мол, азербайджанское посольство в РФ проявило безразличие к судьбе Ф.Аббасова. Это была, мягко говоря, неправда.

Собственно, это уже подтвердила и пресс-секретарь азербайджанского МИДа Лейла Абдуллаева. По ее словам, сотрудники консульского отдела посольства Азербайджана в России встретились с Фуадом Аббасовым. «По поручению посла Азербайджана в России сотрудники консульского отдела посольства встретились с Фуадом Аббасовым. Наше посольство предпринимает все необходимые меры в рамках своих полномочий», — сказала Абдуллаева. То есть, одна ложь в отношении нашего посла в РФ была публично опровергнута.

Увы, но нашлись те, кто готов и далее тиражировать неправду и откровенную ахинею в отношении Полада Бюльбюльоглу. К сожалению, «отличился» депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде.

Он дал интервью местному, умудрившись обвинить посла в том, чего не было, и быть не могло. Так, отвечая на вопрос журналиста сайта о том, почему Ф.Аббасова, который, по словам А.Ализаде является гражданином Турции, депортируют в Азербайджан, депутат ММ ответил: «Наверное, это заслуга Полада. Фуада на российское ТВ «впихнул» именно он. Полад Бюльбюльоглу заявил русским, что в РФ нет русскоязычных азербайджанских политологов, но зато есть политолог, являющийся этническим азербайджанцем, но гражданином Турции. Он и вывел его на ток-шоу».

Посол Полад Бюльбюльоглу в комментарии для Minval.az дал исчерпывающий ответ на эти обвинения:

«Я никого и никуда не протаскиваю. Тем более, если речь идет о человеке, с которым никогда не встречался. Кроме того, российское телевидение не обращались ко мне по данному вопросу. Наконец, участие Фуада Аббасова или кого-то иного в демонстрируемых по российским телеканалам ток-шоу, не входит в круг обязанностей посла Азербайджана в России Удивительно, что депутат ММ является автором столь безграмотного, лживого заявления. Мне казалось, отечественному парламентарию должна быть известна такая очевидная истина, что послы нашей страны в той или иной стране ведут всю переписку и озвучивают все предложения исключительно по линии МИД страны своего пребывания. В данном случае, по линии МИД РФ».

Он также заметил, что А.Ализаде ошибается, называя Ф.Аббасова гражданином Турции, а не Азербайджана. «В посольстве Азербайджана есть азербайджанский паспорт Фуада Аббасова. Именно поэтому, мы и занимаемся его вопросом», — заявил П.Бюльбюльоглу. Как видим, Араз бей был уличен в тиражировании сразу нескольких ошибочных информаций. При этом замечу, что сложилась странная картина. То П.Бюльбюльоглу обвиняли в безразличии к судьбе Ф.Аббасова, то теперь обвиняют в том, что он его якобы и продвигал на российских телеканалах. Как тут не вспомнить анекдот о трусах и крестике?!

Глядя на все происходящее, я задумался о том, кого же мне так напоминает Араз Ализаде? И вспомнил: он очень похож на героя рассказа «Срезал» Василия Шукшина. Звали его Глеб Капустин. То был житель деревни Новая, имевший привычку наведываться в гости ко всем отдыхавшим в деревне состоявшимся людям — к полковнику, летчику, корреспонденту и даже к кандидатам наук. Наведывался Капустин не один и не просто так. Жаждал он продемонстрировать всем односельчанам, что может людей из города интеллектуально побороть.

«Поединок» этот, в итоге, превращался в бесконечный поток совершенно алогичных утверждений Капустина, который к тому же перескакивал с темы на тему. То был типичный демагог-кляузник, как его метко охарактеризовал один из вынужденно вступивших с Капустиным в спор. Но, «грозе авторитетов» важно было иное – показать односельчанам, что и он «не пальцем делан». Жаль. Но, кажется, нам придется еще не единожды возвращаться к данной теме, которая своим существованием обязана тем, кто предпочитает слишком быстро очаровываться. Причем, выбирая себе в качестве объекта увлечения совсем не того, кто в реальности этого достоин.

Акпер Гасанов

Minval.az