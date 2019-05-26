В Баку были совершены кражи из офисов компаний, принадлежащих гражданам Индии.

Как сообщает Report, бизнесмены — глава ООО Marvel Group Пол Бони и глава ООО Megamax Вимал Коитханата обратились в правоохранительные органы, заявив, что с февраля 2018 года по май 2019 года из офисов принадлежащих им компаний в Бинагадинском районе украли телевизоры, холодильники и кондиционеры на сумму 100 тысяч манатов и 120 тысяч манатов соответственно.

Индийские бизнесмены заявили, что подозревают 5 продавцов, работавших у них.

По факту проводится расследование.

Отметим, что компании Marvel Group и Megamax занимаются оптовой и розничной продажей бытовой техники.

Minval.az