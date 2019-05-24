Форвард российского клуба «Крылья Советов» и сборной Азербайджана по футболу Рамиль Шейдаев в беседе с изданием «Азериспорт» говорит о предстоящем 29 мая в Баку финал Лиги Европы между английскими «Арсеналом» и «Челси».

23-летний форвард прокомментировал отказ армянского полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна ехать в Баку. «Мне без разницы, едет он или нет. Это его личные проблемы. Может, он просто не хочет играть. Я думаю, зрители ничего не потеряют от его отсутствия», — заявил Шейдаев.

Нападающий также назвал своего фаворита предстоящего противостояния: «Я уже не раз говорил о своем предпочтении в пользу «Арсенала». Мне с детства нравится эта команда. Думаю, они и выиграют (улыбается)».

Футболист также отметил, что в «Крыльях Советов» интересуются бакинским финалом, однако попасть на него не получится: «Билетов никто не просил, так как из-за своих матчей не сможем попасть на эту игру».

«Жаль, конечно, пропускать такой матч. Мне хотелось бы его посмотреть. Но ничего уже тут поделать, нам надо свои задачи решать», — отметил Шейдаев.

Minval.az