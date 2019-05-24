«Баку готов к финальному матчу Лиги Европы. На финал в столицу приедут более 30 тысяч иностранцев. Это большой экзамен для нас».

Об этом министр молодежи и спорта Азад Рагимов заявил агентству Anadolu о финальном матче Лиги Европы УЕФА в Баку.

Министр сказал, что официальные лица УЕФА проверили Бакинский олимпийский стадион, где будет проведен матч, оценив его в 4,5 балла по 5-балльной шкале: «Это стадион, каждый метр которого построен согласно плану. Все системы работают без проблем. Все продумано для прибытия фанатов из аэропорта к стадиону. Хотя мы уже принимали Европейские игры, Игры исламской солидарности и Формулу 1, футбольное мероприятие такого масштаба мы организовываем впервые. Болельщики с нетерпением ждут эту игру. Это будет напряженный матч».

Minval.az