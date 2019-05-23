На территории поселка Халдан Евлахского района микроавтобус марки «Мерседес» потерял управление во время движения по маршруту Евлах-Халдан-Мингячевир и перевернулся.

Как сообщили Report в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования, в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия погибли два человека: Севиндик Тамерлан оглу Иманзаде 2006 г.р. скончался на месте аварии, 20-летняя Садет Музаффар гызы Мусаева – в больнице.

Получившие различные травмы 21 человек доставлены в Евлахскую центральную районную больницу, двое – Мингячевирскую центральную городскую больницу. Двое из пострадавших находятся в реанимации, состояние одного оценивается как тяжелое, второго – среднетяжелое.

По информации из больницы, большинство пострадавших в результате аварии – студенты. Состояние здоровья двух доставленных в Мингячевирскую городскую центральную больницу нормальное».

Minval.az