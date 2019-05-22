На следующей неделе – 29 мая Баку проведет финальную игру между командами «Арсенал» и «Челси» Лиги Европы УЕФА. Считаю, что это – грандиозно. Этот матч – прекрасная возможность с точки зрения демонстрации европейцам и всему миру того, насколько роскошным городом и прекрасным местом для проживания является Баку. По личному опыту знаю, что Баку, где я в свое время жил вместе с семьей, очень безопасный город.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

«К сожалению, игрок клуба «Арсенал» армянского происхождения Мхитарян, ссылаясь на вопросы безопасности, принял решение отказаться от участия в этой игре. Ясно, что это его личный выбор. По-моему, отказ от участия в игре станет причиной его лишения денежных средств, которые он смог бы заработать от футбола. Я считаю, что это не разумный выбор. Я не вижу никакой причины для его беспокойства в связи с безопасностью на футбольной площадке во время финала в Баку. Я знаю армян, которые спокойно приезжали в Азербайджан. Но, во всяком случае, это – личное решение футболиста. Надеюсь, что оно не помешает грандиозности этой игры, а также восхищению иностранных гостей красотой Баку. Думаю, что демонстрация этой игры, а также красоты Баку не имеет никакой связи с политикой», — подчеркнул М.Брайза.

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