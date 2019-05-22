Газетные «утки» и разного рода «фейк-новости» — тема вечная и неисчерпаемая. Есть даже впечатляющие коллекции разного рода «ляпов», «ашипок» и «очепяток». Но, предупреждают знающие люди, «утки» и «фейки» тоже бывают разные. Случается, конечно, что один неудачно выразился, другой не так понял, третий услышал и прочитал не то, что было, а то, что хотел или, наоборот, более всего боялся услышать — и готово. Но бывает, что «фейки» фабрикуют и «запускают» вполне осознанно. И уж точно не ради развлечения.

На днях на этом далеко не почетном поприще вновь отличились армянские СМИ. Впрочем, расскажем по порядку.

Несколько дней назад на страницах российской «Независимой газеты» появилась статья кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН Станислава Иванова»: «Эрдоган преуспел в своих военно-политических играх» (http://www.ng.ru/armies/2019- 05-13/8_7571_army04.html). Турецкого лидера господин Иванов обвиняет во всех смертных грехах. Тут тебе и эпитеты вроде «новоявленный турецкий султан», и выводы по типу «безнаказанные действия Эрдогана у себя в стране по силовому подавлению любой оппозиции и военные преступления в соседней Сирии чреваты новыми вооруженными конфликтами в регионе», и, наконец, призыв: «Как видно, Эрдоган явно заигрался с огнем и пока некому дать ему по рукам». В числе прочего, Иванов отмечает: «Не отказываясь от тесного военно-политического союза с США, активного участия в деятельности НАТО, взяв на себя роль адаптера в структуры этого блока Азербайджана, Грузии и Украины, Анкара тем не менее пытается получить свою выгоду от складывающихся особых партнерских отношений с Москвой». Это единственное во всей статье упоминание об Азербайджане — в основном Иванов в меру способностей рассуждает о Сирии и внутренних проблемах Турции.

Наверное, того, что этот опус Иванова заинтересует СМИ Армении, следовало ожидать. В конце концов, перманентный ереванский страх перед возможным сближением Турции и России — ни для кого не секрет. Здесь уверены: именно «сговор большевиков с кемалистами» привел к тому, что никакой «Западной Армении» на землях турецкой Восточной Анатолии так и не появлялось (о том, что перед этим турецкая армия просто выбила из Восточной Анатолии интервентов и их пособников, а дашнакское правительство тогдашней Армении было вынуждено подписать еще более тяжелый договор с Турцией, чем Карсский и Московский, разумеется, не вспоминают). А сегодня отношения Москвы и Анкары дают огромный простор для комментариев и домыслов «в обе стороны». С одной стороны, Реджеп Тайип Эрдоган регулярно проводит встречи и телефонные переговоры с Владимиром Путиным. На днях президент Турции заявил, что Анкара планирует совместно с Россией разрабатывать систему противовоздушной обороны С-500, а закупки комплексов С-400 начнутся в срок. Но, с другой, Россия уже начала «силовую зачистку» в сирийской провинции Идлиб, в турецкой «зоне безопасности», а Сирия для Турции — вопрос весьма чувствительный. В свою очередь, Турция, как и обещала, начала поставки оружия правительству Ливии — то есть противникам маршала Хафтара, которого, в свою очередь, поддерживает Россия. Наконец, СМИ активно публикуют «утечки», что свой нажим на Анкару усиливают США, настойчиво советуя Эрдогану отказаться от С-400. Так, американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщил: Вашингтон требует от Анкары к концу первой недели июня аннулировать закупку ЗРС. Такое предложение США является окончательным, иных отсрочек не будет, подчеркнули источники телеканала. Как полагает Вашингтон, странам — участницам НАТО нужно поставлять технику, которая сочетается с системами альянса, российские ЗРС таким стандартам не отвечают. Разместить в Турции свои ЗРК предлагает Франция — об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Неудивительно, что в Ереване напряженно гадают: Эрдоган для Москвы все еще друг или он опять «вероятный противник»?

Но армянские СМИ поставили рекорд. Сначала претендующий на популярность сайт «Новостник» перепечатывает статью Иванова (https://novostink.net/ analytics/261534-erdogan- prodolzhaet-igrat-s-ognem.html), но… изящно и непринужденно вставляет в нее абзац, отсутствующий в «НГ». Да извинит нас читатель за пространное цитирование, но этот плод труда ереванских интеллектуалов заслуживает внимания: «Уместно отметить и подстрекательскую, провокационную роль турецкого руководства в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Анкара не только вносит свой ощутимый вклад в дальнейшую милитаризацию Азербайджана, но и всячески подталкивает Баку к силовому решению карабахского конфликта. В апреле 2016 года Турция оказалась, по сути, единственной страной в мире, которая поддержала наступательную военную операцию ВС Азербайджана против «НКР» (кавычки наши — Ред.)». После чего и следует вывод Иванова: «Эрдоган явно заигрался с огнем в регионе и пока ему некому дать по рукам». А газета «Еркрамас» идет еще дальше и цитирует уже только это «добавление», но со ссылкой на «НГ» и Иванова. В расчете, что среднестатистический читатель просто не полезет проверять «исходную» информацию и не станет внимательно «считывать», что действительно было опубликовано в «НГ», а что «исправили и дополнили» СМИ Армении.

И вот здесь, конечно, уместно спросить: а смысл? Кому и зачем понадобился этот дешевый во всех смыслах фейк? Точнее, с какой целью армянские СМИ выдают желаемое за действительное?

А вот тут уже не обойтись без комментария. Этот фейк появился на фоне острейшего политического кризиса в Армении. Где ереванские «западники» из числа сторонников Пашиняна по-прежнему призывают к «независимой внешней политике» и обвиняют Сержа Саргсяна в том, что он «сдал» суверенитет Армении в 2013 году, согласившись на вступление в ЕАЭС, а его противники, в том числе и из «карабахского клана», напоминают, что особых успехов на западном направлении у Армении нет и не предвидится, а вот отношения с РФ, главным заступником и защитником, Пашинян умудрился испортить. Сейчас «карабахцам» как нельзя кстати был бы громкий жест поддержки со стороны РФ, но его, как назло, нет. То ли на фоне всех прочих неприятностей России не до Армении, то ли здесь полагают, что «карабахцам» надо справляться с задачей своими силами, то ли — о ужас! — РФ просто опасается испортить себе позиции в Баку и Анкаре.

Казалось бы, статья Иванова в «НГ» с добавленным абзацем — для сдвига общественного мнения слишком мало. Но…

Здесь опять нужно уточнение. В самом начале нынешнего витка армянских притязаний на Карабах, в еще существовавшем СССР, статьи в московской прессе на «карабахскую» тему действительно вызывали сильнейший резонанс и в Баку, и в Ереване: здесь прекрасно понимали, что, во-первых, в регионе все решает Кремль, а во-вторых, московские газеты отражают московские же политические веяния. Теперь, через четверть века после того, как СССР распался, в Баку уже давно не читают российских газет «под лупой». Но это Азербайджан. А Армения — дело иное. Москва контролирует здесь все, что вообще имеет смысл контролировать, и в Ереване и сегодня следят за публикациями в РосСМИ с напряженным «по-советски» вниманием. Да еще к тому же Иванов — не просто «отдельно взятый политолог». Он сотрудник ИМЭМО, института, который почти что открыто считается «крышей» для Службы внешней разведки России. Словом, для «разворота мнений» в Армении хватит и такого дешевого фейка.

Только вот при помощи такого рода манипуляций, возможно, удастся обмануть какую-то часть армянской аудитории, но не изменить того положения, в котором оказалась сегодня Армения.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az