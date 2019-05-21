Генрих Мхитарян принял решение пропустить финал Лиги Европы по футболу несмотря на комплексный план безопасности. Как сообщает Evening Standard, именно так отреагировал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на решение армянского полузащитника «Арсенала» не ехать в Баку на финал Лиги Европы.

Как отмечают в УЕФА, пропустить бакинский финал Лиги Европы по соображениям безопасности было личным решением футболиста. При этом в УЕФА настаивают на том, что для Мхитаряна была разработан комплексный план безопасности во время его пребывания в Баку.

«Работая вместе с «Арсеналом», мы запросили и получили заверения относительно безопасности игрока во время пребывания в Азербайджане от высших властей страны. Несмотря на то, что «Арсенал» признает усилия, предпринятые УЕФА и правительством Азербайджана в этом вопросе, мы уважаем личное решение клуба путешествовать в Баку без футболиста», — говорится в заявлении УЕФА.

Minval.az