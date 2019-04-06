Завершились встречи 6-го тура супертурнира ShamkirChesss 2019, посвящённого покойному азербайджанскому гроссмейстеру Вугару Гашимову.

Как передаёт Report, азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов играли чёрными фигурами.

Ш.Мамедъяров проиграл болгарину Веселину Топалову. Это стало вторым поражением 34-летнего гроссмейстера в турнире. Раджабов же сыграл вничью с россиянином Александром Грищуком. Это стало 6-ой подряд ничьей 32-летнего азербайджанского шахматиста.

Отметим, что после 6-го тура турнирную таблицу с 4 очками возглавляют Магнус Карлсен и Сергей Карякин. Вишванатан Ананд, Давид Навара, Дин Лижэнь, Александр Грищук, Веселин Топалов и Теймур Раджабов каждый с 3 очками делят 3-8 места. Шахрияр Мамедъяров и Аниш Гири с 2 очками каждый занимают 9-10 места. Состоящее из 9 туров соревнование завершится 9 апреля.

ShamkirChess 2019

V тур

Дин Лижэнь (Китай) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 0,5:0,5

Сергей Карякин (Россия) — Вишванатан Ананд (Индия) — 1:0

Александр Грищук (Россия) — Теймур Раджабов (Азербайджан) — 0,5:0,5

Аниш Гири (Нидерланды) — Давид Навара (Чехия) — 0,5:0,5

Веселин Топалов (Болгария) — Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) — 1:0

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