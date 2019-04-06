Кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку Петру Порошенко в случае своего проигрыша во втором туре. Об этом сообщил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире 112 Украина.

«Я думаю, что этого не произойдет, но, думаю, что да [пожмет руку]». Если это будет честная победа оппонента, хотя я не верю в это, но я уверен, что, если эта победа будет честной, Зеленский это сделает», — заявил Разумков, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Как известно, второй тур голосования на выборах президента Украины состоится 21 апреля.

Minval.az