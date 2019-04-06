Власти 20 американских штатов подали иск в федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния из-за планов президента США Дональда Трампа использовать федеральные средства для строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщили на сайте генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

К иску присоединись штаты Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мехико, Нью-Йорк, Орегон, Род-Айленд, Вермонт, Вирджиния и Висконсин.

Власти намерены «заблокировать незаконную попытку администрации Трампа направить $1,6 млрд из федеральных средств на строительство стены на границе». Отмечается, что средства предназначались для финансирование правоохранительных органов, пресечение незаконного оборота наркотиков, а также строительство военных объектов.

Minval.az