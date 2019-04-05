Ученые нашли в Перу окаменелые останки морского млекопитающего. Об этом сообщает ВВС. Палеонтологи обнаружили скелет четвероногого кита с перепончатыми лапами и копытами. Ученые предполагают, что морское млекопитающее могло не только плавать, но и передвигаться по суше.

Это морское чудовище эволюционировало от мелких копытных млекопитающих к голубому киту. Особи могли достигать четырех метров в длину.

Ученые отмечают, что, найденный образец является самым полным из найденных за пределами Индии и Пакистана. По мнению специалистов, это доказывает гипотезу о том, что эти существа попали из Азии в Америку через Южную Атлантику.

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