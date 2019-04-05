Анализ крови на содержание алкоголя и наркотических веществ в клинике Eurolab в пятницу, 5 апреля у Владимира Зеленского брал актер сериала Сваты и бывший участник кулинарного шоу Мастер шеф Влад Кирякулов, пишут украинские СМИ.

Как сообщается на сайте клиники, он действительно работает в этом медицинском центре, но массажистом. Также он выступает как доктор по общей гигиене и специалист по подбору стелек.

В качестве актера Кирякулов снимался в телесериале Сваты и еще ряде фильмов, участвовал в проекте Мастер Шеф. При чем на сайте кулинарного проекта отмечают «интуицию и экстрасенсорные способности» Владислава.

В интервью телеканалу СТБ в 2018 году Кирякулов рассказывал, что хочет пойти учиться на косметолога, однако Голливуд у него — в приоритетах.

«Хочу выучить английский и через несколько лет поехать в Голливуд на пробы. Когда я там жил – не было времени пойти на кастинг. А моя мечта – сняться в голливудском фильме», – говорил Кирякулов.

А на странице в Instagramу Кирякулова можно найти фото в обнимку с Михаилом Саакашвили.

Напомним, накануне кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском отделении на НСК Олимпийский, как это предложил сделать действующий глава государства Петр Порошенко. По словам Зеленского, на стадионе нет для этого соответствующей аппаратуры, в свзя с чем он пожелал сдавать анализы в частной клинике Eurolab.

Minval.az