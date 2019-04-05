Совет Европы в ближайшее время примет положительное решение по азербайджанцам Дильгаму Аскерову и Шахбазу Гулиеву, взятым в заложники армянскими военными формированиями.

Об этом сказал Trend адвокат Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

Председатель Коллегии сказал, что армянская сторона обращалось к Совету Европу с просьбой дать отсрочку до марта этого года.

«Армянская сторона до марта должна была выразить свою позицию. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дал им отсрочку. Уже наступил апрель. Я с полной уверенностью могу сказать, что в кратчайшее время вопрос будет решен», — добавил Багиров.

Председатель Коллегии также сказал, что ближайшее время ЕСПЧ должен объявить о своем решении.

«Так как ход дела дает основание говорить об этом. Дело уже близится к завершению. Уверен, что касательно этого дела будет учитываться наша справедливая позиция, права Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова будут защищены, и будет вынесено справедливое, правильное решение», — добавил Багиров.

Багиров отметил, что если ЕСПЧ вынесет решение, армянской стороне ничего не останется, кроме как выполнить это решение.

Minval.az