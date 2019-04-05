Российский производитель беспилотных летательных аппаратов ADA Aerospace подписала соглашение со штатом Нью-Йорк о перемещении производства и сотрудников из России в США, пишет Яндекс.Дзен.

Штат Нью-Йорк выделяет территорию для организации производства площадью 4000 м^2, инвестиции в 200 млн. долларов, гранты и субсидии переезжающим в США сотрудниками для размещения и адаптации в американское общество.

В России разработки компании не нашли заказчиков. Министерство обороны сотрудничает с другими фирмами Zala, Сухой. МЧС России разработки ADA для поиска людей и работы в арктических условиях также не заинтересовали.

Стоит отметить что последняя разработка ADA Triade появилась в феврале 2019 года и сразу заинтересовала иностранного заказчика. Спустя месяц компании уже предоставили все условия для разворачивания производства в США, что говорит о гибкости американской стороны при привлечении перспективных разработок.

Minval.az