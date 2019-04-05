Указание на возбуждение уголовного дела может дать исключительно прокурор, а не премьер-министр. Об этом сказал журналистам в пятницу омбудсмен Армении Арман Татоян, комментируя недавнюю запись Никола Пашиняна в Facebook.

В четверг вечером глава армянского правительства сообщил, что по его личному указанию возбуждено уголовное дело против одного из его родственников по факту предполагаемых злоупотреблений. Пашинян подчеркнул, что «это новая Армения, и ни один близкий премьеру человек не может стоять выше закона или быть привилегированным».

Омбудсмен отметил, что еще не успел ознакомиться с заявлением премьера. Но Уголовно-процессуальный кодекс четко определяет, что указание на возбуждение уголовного дела может дать только прокурор. Татоян при этом не исключил, что формулировка премьера могла иметь другой смысл.

Minval.az