Взрыв произошел на нефтепроводе в штате Ансоатеги в Венесуэле, сообщил начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малаве.

«Информируем сообщество о взрыве нефтепровода в секторе Ла Леона в окрестностях Урики, штат Ансоатеги. Мы устанавливаем контакт с командой гражданской обороны муниципалитета», — написал он в Twitter.

Minval.az