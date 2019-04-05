Взрыв произошел на нефтепроводе в штате Ансоатеги в Венесуэле, сообщил начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малаве.

«Информируем сообщество о взрыве нефтепровода в секторе Ла Леона в окрестностях Урики, штат Ансоатеги. Мы устанавливаем контакт с командой гражданской обороны муниципалитета», — написал он в Twitter.

#EnDesarrollo Informamos a la comunidad de la explosión de un oleoducto en el sector La Leona en las inmediaciones de Urica, edo. Anzoátegui. Estamos estableciendo contacto con el equipo de #ProteccionCivil del municipio. pic.twitter.com/ZYHykG7AUF — Plácido Malavé (@PlacidoMalave) 4 апреля 2019 г.

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