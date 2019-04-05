Британский менеджер Каз Джеймс из английского города Солфорд, графство Большой Манчестер, считает себя собакой. Об этом сообщает Daily Mail.

Сейчас 37-летний Каз Джеймс носит костюм пса, ест из собачьей миски, лает на друзей и животных. Мужчина носит вещи в зубах, а также у него есть ошейники и поводки.

Джеймс купил себе три костюма: два из резины по 400 фунтов стерлингов, и из меха, сшитый на заказ в Канаде, за две тысячи фунтов стерлингов.

Мужчина утверждает, что никогда не чувствовал себя человеком, а «собачьи черты» заметил в поведении еще в шесть лет. Джеймс подчеркивает, что его хобби не связано с фетишизмом или сексуальным подтекстом.

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