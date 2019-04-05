Глава Украины Петр Порошенко считает, что предложение кандидата в президенты Владимира Зеленского для Юлии Тимошенко стать «арбитром» на их возможных дебатах — это неуважение к ней и к ее избирателям. Об этом он сказал на стадионе НСК Олимпийский, куда приехал сегодня сдать анализы на алкоголь и наркотики — как того хотел его соперник по выборам, пишет издание «Лига.net».

«Дебаты — это не шоу. Я считаю, что подобное легкомысленное обращение — это неуважение к политику Юлии Владимировне Тимошенко, которая заняла третье место. И, кстати, неуважение к ее избирателям», — подчеркнул он.

Порошенко напомнил, что за Тимошенко в первом туре проголосовали больше 2,5 млн граждан.

«Чтобы сегодня она была в такой роли, которую ей попробовал отвести Владимир Зеленский? Избирателей нужно уважать», — резюмировал президент.

Minval.az