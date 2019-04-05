Психоактивных веществ в крови президента Украины Петра Порошенко не обнаружено. Об этом рассказал главный врач киевской городской клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый журналистам на НСК «Олимпийский», сообщает издание «ГОРДОН».

По его словам, медики провели две части обследования на содержание наркотиков – врачебный осмотр и отбор образцов. У президента были взяты для экспертизы кровь, моча и волосы вместе с волосяным фолликулом.

Исследование проводилось четырьмя клиниками – «Борис», Medikom, Киевским городским центром экстренной медицинской помощи, а также больницей «Социотерапия».

Ярый добавил, что в ближайшие два часа будет проведен анализ на содержание алкоголя в крови.

Сегодня утром соперник Порошенко на выборах шоумен Владимир Зеленский уже сдал анализы в клинике Eurolab.

Minval.az