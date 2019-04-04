Обнародован обновленный рейтинг национальных сборных ФИФА на апрель.

Как сообщает «Азериспорт», сборная Азербайджана по футболу по-прежнему идет на 108-м, при этом, потеряв 4 очка – 1202 балла.

Столько же очков у Кении, но она на строчку ниже. Впереди расположилась сборная Мадагаскара (1203).

Соперники Азербайджана по отборочному этапу ЕВРО-2020 расположились в рейтинге следующим образом: Хорватия – 5-е место (1621), Уэльс – 19-е (1539), Словакия – 32-е (1482), Венгрия – 51-е (1419). Напомним, что за прошлый месяц азербайджанская сборная провела два матча: в рамках отбора на ЕВРО против Хорватии (1:2) и товарищескую игру с Литвой (0:0).

Лучший подъем месяца за Израилем (+8 позиций, 84-е место), а худший показатель – у Австрии (-11, 34-е).

Десятка рейтинга выглядит так: Бельгия (1737), Франция (1734), Бразилия (1676), Англия (1647), Хорватия (1621), Уругвай (1613), Португалия (1607), Швейцария (1604), Испания (1601) и Дания (1586).

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