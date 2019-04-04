Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасановы прокомментировал провокационное заявление министра обороны Армении Давида Тонояна, которое он сделал во время выступления перед армянской диаспорой в Нью-Йорке.

Закир Гасанов отметил, что «сказать можно все, что угодно, однако должны иметься возможности для осуществления сказанного».

«Вы знаете, Давид Тоноян не военный, видимо, он даже не осведомлен о состоянии армии, которой руководит», — отметил Закир Гасанов в интервью государственному телеканалу AzTV.

«Президент Ильхам Алиев совершенно верно отметил, что был развенчан миф о мощи армянской армии. Из-за неразрешенности карабахского конфликта экономика Армении терпит крах. На сегодняшний день мы видим, что в Армении каждый день проводятся акции протеста, выражаются недовольства. Люди выходят на улицы. Значит, им нужно было сделать подобное заявление, чтобы отвлечь внимание общественности от проблем. А с другой стороны, посмотрите, где он сделал это заявление? В Нью-Йорке перед армянской общиной. А почему он это сказал? Потому что он отправился туда клянчить деньги. Те, кто клянчил деньги до него, говорили, дайте денег, нам надо купить «лопаты», чтобы вырыть землю, потому что турки наступают. А нынешние власти хотят побольше денег, говорят, что надо купить не «лопаты», а современное оружие, так как нападут азербайджанцы. Я с уверенностью говорю, что у Армении и ее армии нет ни экономический, ни достаточной военной мощи, ни оружия, чтобы перейти в атаку на нас. Сейчас не 90-е годы. Когда я услышал его заявление, то подумал, как хорошо было бы, если бы они перешли в наступление. Тогда бы я встретился с Тонояном в Ереване. Пустыми заявлениями уже невозможно обманывать армянский народ. Тогда они тоже говорили, что невозможно перейти оборонную линию Оганяна, а мы разгромили ее за всего за 18 минут. А если они используют все свои возможности, то получат в 3-4 раза больше, чем в апреле. Я с нетерпением жду этого момента», — сказал Закир Гасанов.

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