В Баку ученица бросилась с 3-го этажа школы.

Как сообщает Report, трагедия произошла в полной средней школе №162 в Сабаильском районе.

Получившая различные травмы 8-классница Я.Гаджиева на машине скорой помощи была доставлена в больницу.

Ее состояние остается тяжелым. Сообщается, что во время инцидента она держала в руке режущий предмет.

Факт расследуется сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщили в полной средней школе №162, ученица 8-го класса упала с 3-го этажа здания школы: «В семье девочки есть некоторые проблемы. Сейчас она находится в отделении токсикологии Городского клинического центра №1. У нее диагностировали перелом ноги. Правоохранительные органы ведут расследование».

Minval.az