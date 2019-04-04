Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян представила в Конгрессе США инициативу «Женщины во имя мира».

«Я инициировала кампанию «Женщины во имя мира», цель которой — сплотить женщин всех сторон нагорно-карабахского конфликта, чтобы они отвергли войну и объединили усилия для сохранения людских жизней всех сторон конфликта. Наша конечная цель — создать всемирную сеть женщин для утверждения мира в Нагорном Карабахе, а также в других горячих точках мира», — заявила Акопян.

Она также призвала женщин Азербайджана присоединиться к этой инициативе.

«Мы призываем женщин и матерей Азербайджана присоединиться к этой кампании и обратиться с таким же призывом к лицам, принимающим решения в их стране», — заявила супруга премьера РА.

«Кто, если не женщины и матери, переживающие вечную боль потери своих детей? Кто, если не женщины и матери, должен поднять свои голоса во имя мира? Кто, если не женщины и матери, может повлиять на принимающих решения?», — подчеркнула Акопян.

Minval.az