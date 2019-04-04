Международные рейтинги Азербайджана, присуждаемые международными рейтинговыми агентствами, могли бы быть выше, считает заместитель директора Агентства управления государственным долгом при министерстве финансов Азер Мурсагулов.

«Мы провели подробный анализ рейтингов Азербайджана и считаем, что наши показатели за последнее время значительно улучшились. Мы видим, что наши рейтинги могли бы быть выше», — сказал А.Мурсагулов в четверг на ежегодной конференции Fitch Ratings в Баку.

По его словам, аналогичная позиция и по суверенным бондам Азербайджана.

«Я считаю, что международные рейтинговые агентства должны учесть проведенные в Азербайджане реформы и думаем, что наши рейтинги могли бы достичь инвестиционного уровня», — сказал А. Мурсагулов.

Minval.az