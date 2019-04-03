В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в среду, 3 апреля.

В Москве не понимают, что имеет в виду американская сторона, говоря о планах направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив, отметил Песков. Он подчеркнул, что решение о пропуске кораблей НАТО может быть принято только после поступления соответствующего запроса.

«Речь идет о закрытом водоеме, поэтому здесь отдельный вопрос, и гипотетически я бы не стал рассуждать. Речь может идти о каком-то конкретном случае», — сказал представитель Кремля.

Песков также напомнил о существовании особого режима пребывания военных кораблей в Черном море.

В среду Кей Бейли Хатчисон анонсировала обсуждение странами НАТО мер защиты украинских судов в Черном и Азовском морях. По ее словам, безопасность могут обеспечить военные корабли членов НАТО. Также стороны обсудят укрепление разведки в регионе, в том числе воздушной.

Minval.az